İtalya'da tüm fabrikalar kepenk kapattı: Sadece temel malzemeler üretilecek

İtalya Başbakan Giuseppe Conte, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

42 bin 681 vaka bulunuyor

Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 825 kişinin yaşamını yitirdiği, mevcut vaka sayısının ise 42 bin 681 olduğu İtalya'da Başbakan Conte, Facebook hesabından yaptığı yayınla ulusa seslendi.

Halktan gizlemiyoruz: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en zor kriz

İtalya Başbakanı Conte

Bu krizin başından bu yana şeffaf kaldıkları vurgusu yapan ve halktan bir şey gizlemediklerini ifade eden Başbakan Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya." dedi.

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Evde kalmalıyız

Her gün çok sayıda vatandaş kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getiren Başbakan Conte, "Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız." diye konuştu.

Üretim faaliyetlerini durduruyoruz

Fotoğraf: Arşiv

Başbakan Conte, ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını ama tamamen durdurmadıklarını belirterek, "Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz. Sadece akıllı çalışma yöntemiyle ve ulusal üretimle ilgili olan üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz." ifadesini kullandı.

Süpermarketler açık kalacak

Fotoğraf: Arşiv

"Süpermarketlerde yarışa ya da kuyruğa gerek yok." diyen Conte, süpermarketlerin, gıda ürünleri satan dükkanların, eczanelerin, postane ve bankaların açık kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Conte, tüm doktor ve sağlık çalışanlarının yanı sıra sivil savunma, ordu görevlilerinin ülke genelinde topyekun her gün olağanüstü mücadele verdiğini anlattı.

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OYNAT 03:29 Erdoğan: Ölenlerimizin yaş gruplarına bakıldığında, demek ki uyarılar doğrudur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmaması gerektiğini vurgu yapan Erdoğan, 'Dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibarıyla ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir' dedi. BiP'te paylaş

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Tedbirler 3 Nisan'a kadar geçerli

Başbakan Conte'nin açıkladığı yeni tedbirlerin 3 Nisan tarihine kadar olduğu belirtildi.

Conte'nin testi negatif

Diğer yandan, Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başbakanlık koruma görevlilerinden birinde Kovid-19’a rastlandığı ancak Başbakan Conte’nin geçen gün yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ifade edildi.