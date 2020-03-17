İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var İtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak koronavirüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.

Haber Merkezi 17 Mart 2020, 15:57 Son Güncelleme: 17 Mart 2020, 16:01 DHA