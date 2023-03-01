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Dünya

İtalya'daki tekne faciasında acı bilanço artıyor

26 Şubat'ta İtalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

18:13 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
İtalya'daki tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

İtalya'daki tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

İtalya’nın güneyindeki
Crotone
kenti açıklarında 26 Şubat’ta batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye yükseldi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, Steccato di Cutro beldesi açıklarında bu sabah bir kız çocuğunun daha cansız bedenini denizde buldu. Böylece olayda ölenlerin sayısı 67 oldu.

Bu arada, kazanın yaşandığı bölgede kayıp göçmenleri arama çalışmaları da sürüyor.

Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti

Öte yandan, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri de beldedeki spor salonunda bölge halkının ve kazadan kurtulan yakınlarının taziye ziyaretine açıldı.

Spor salonunun zeminine dizilen tabutlara çiçekler bırakıldığı, Müslüman ve Hristiyan din adamlarının birlikte dua ettikleri görüldü.

Olaydan kurtulan bazı göçmenlerin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

İçişleri Bakanı'nın istifası istendi

Göçmen teknesi batmadan önce müdahalede geç mi kalındığına yönelik tartışmalar ise ülke gündeminde yer almaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB)
sınır koruma ajansı Frontex'e ait bir devriye uçağı tarafından 25 Şubat Cumartesi akşamı tespit edilen göçmenleri taşıyan tekneye, İtalya Sahil Güvenlik ekiplerinin olaydan önce neden kurtarma operasyonu başlatmadığı gündemdeki yerini koruyor.

Frontex, konuya dair gerekli bildirimin İtalya'ya yapıldığını açıklarken, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ise kendilerine herhangi bir tehlikeli durum raporlanmadığını bildirdi.

Sahil Güvenlik ayrıca belirlenen kurallara uygun hareket edildiğini savundu.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi
de parlamentonun anayasa işleri komisyonunda yaptığı konuşmada,
Frontex
'in söz konusu tekneye dair ilk bildiriminde herhangi bir tehlikeli durum bildirmediğini, daha sonrasında meteorolojik koşulların kötüleştiğini söyledi.

Ana muhalefet partisi ve merkez solun çatı partisi konumundaki Demokratik Parti’nin yeni genel sekreteri Elly Schlein, komisyondaki konuşmasında, yargıya güvendiklerini ve Bakan Piantedosi’nin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Meloni'den AB'ye düzensiz göç mektubu

AB'ye mektup yazan Başbakan Giorgia Meloni, yasa dışı göç ve düzensiz göçmenlere yönelik bir Avrupa politikasının belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Geçen şubat ayındaki olağanüstü AB Konseyi’nde doğru yönde giden bazı önlemler belirledik, ancak burada zaman faktörü belirleyici. Yasa dışı göç hareketleriyle mücadele etmek için somut, güçlü ve yenilikçi girişimler elzemdir. Aynı zamanda aktif bir biçimde işbirliği yapmaları için menşe ve geçiş ülkelerine yönelik acil olağanüstü mali kaynak ayrılmalı." ifadelerini kullandı.

Meloni, düzensiz göç konusunun organize suç örgütleri ve insan kaçakçılarının ellerine bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

#göçmen teknesi kazası
#İtalya
#düzensiz göçmen
#tekne
#Crotone
#İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi
#Frontex
#Avrupa Birliği (AB)
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