Dünya İtalyadan ABye koronavirüs çağrısı Dayanışma girişimlerinin engellenmeyin
AVRUPA

İtalya'dan AB'ye koronavirüs çağrısı: Dayanışma girişimlerinin engellenmeyin

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumdan geçen ülkesine engel çıkarmamasını aksine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella

Cumhurbaşkanı Mattarella, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın AB’den beklentilerine değindi.

İtalya'nın zor bir durumdan geçtiğini vurgulayan Mattarella, "İtalya'nın koronavirüsün yayılmasına karşı olan deneyimi muhtemelen AB’nin tüm ülkeleri için yararlı olacaktır. Bu nedenle, haklı olarak, en azından ortak çıkar çerçevesinde, dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan Rainews24’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın açıklamasının, Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde’ın, İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvilleri faizini düşürmesinin ECB’nin görevi olmadığını söylemesinin ardından geldiğine işaret edildi.

İTALYA AB'DEN BÜTÇE ESNEKLİĞİ TALEP EDİYOR

Diğer yandan, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya’da hükümet, bu krizle mücadele için 25 milyar avroluk kaynak ayırdığını duyurmuştu. Ayrıca İtalya, bir süredir bu kriz sebebiyle AB’den bütçe esnekliği talep ediyor.

  • Ülkede, üç hafta önce patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'yı bulurken, hastalığın bulaştığı toplam kişi sayısı ise 15 bin 113'e ulaştı.

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