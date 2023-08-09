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Dünya

İtalyan adası açıklarında göçmen teknesi battı: 41 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti. Kazadan kurtulan kişiler, teknenin Tunus'tan hareket ettiğini ve İtalya kıyılarına ilerlediğini bildirdi.

11:31 . 9/08/2023 Çarşamba
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Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.


İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu.


Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.


Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.


Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.


Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.


IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.



#İtalya
#Lampedusa adası
#Göçmen
2 saat önce
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