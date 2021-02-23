Dünya İtalyan büyükelçi Kongoda öldürüldü BM konvoyuna saldırı düzenlendi
AFRİKA

​İtalyan büyükelçi Kongo’da öldürüldü: BM konvoyuna saldırı düzenlendi

İtalyan büyükelçi Kongo’da öldürüldü: BM konvoyuna saldırı düzenlendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalya büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askeri öldürüldü. 44 yaşındaki Attanasio’nun saldırıdan yaralı kurtulduğu ve hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. İtalyan basını, konvoydakilerin kaçırılmaya çalışıldığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Luca Attanasio
Luca Attanasio

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İtalya’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin ölümünü derin bir üzüntüyle doğrulamaktayız.” ifadesi kullanıldı.

BM konvoyuna saldırı: İtalyan Büyükelçi Attanasio öldürüldü
DÜNYA
BM konvoyuna saldırı: İtalyan Büyükelçi Attanasio öldürüldü

Açıklamada, saldırının, Büyükelçi Attanasio ve İtalyan jandarmasından bir askerin, BM’nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde istikrar sağlama misyonu olan MONUSCO konvoyunda bir arabada seyahat ederken yaşandığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde de BM konvoyuna yönelik saldırıda, konvoydakilerin kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi yer aldı. Virunga Ulusal Park’ı sözcüsü de saldırının BM çalışanlarını kaçırmak için yapıldığını söyledi.

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