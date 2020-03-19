Dünya İtalyan doktorlar isyan etti Savaşta gibiyiz
AVRUPA

İtalyan doktorlar isyan etti: Savaşta gibiyiz

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 908'e yükseldiği İtalya'da doktorlar İtalyan hastanelerinin savaş alalına döndüğünü söylüyor. İtalyan doktorlar "Ekipman az, personel az, hasta çok" diyerek diğer ülkelerdeki meslektaşlarını uyarıyor. Acil servislerin kapasitesinin hastalara yetmediğini söyleyen İtalyan doktorlar kalp krizi için arayan hastaların bile 1 saat beklemek zorunda kaldıklarını söylüyor

Haber Merkezi Diğer
İtalya'da her gün yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.
İtalya'da her gün yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 2 bin 908'e, vaka sayısının ise 31 bin 605'e yükseldiği İtalya'da doktorlar, ülkedeki sağlık sistemini çöküşün eşiğine getiren salgın hakkında farklı ülkelerdeki meslektaşlarını uyarıyor.

Kalp krizi için arayanlar 1 saat bekliyor

Sosyal bakım uzmanı Mirco Nacoti Wall Steert Journal gazetesine yaptığı açıklamada kalp krizi geçirenlerin bile ambulans için 1 saat beklemek zorunda kaldıklarını söylüyor "3 hafta öncesine kadar bütün hastalara bakıyorduk ancak şimdi hastalar arasında seçim yapıyoruz bu bir felaket. Hastannin acil servisi de kullanılamaz halde. Kalp krizi için arayanlar bile bir saat beklemek zorunda kalıyor. Savaşta gibiyiz"

Hasta çok ekipman az

İtalyan doktorlar sosyal medya paylaşımlarında İtalya'daki durumu şu sözlerle anlatıyor:

"Hastane personeli hasta, çok az yatak çok az ekipman çok fazla hasta var, bir ay önce asla akla gelmeyen her şey yaşanıyor"

Çamaşırhaneler bekleme salonuna dönüştürüldü

Papa Giovanni hastanesinden Doktor Angelo Giupponi ise günde 2 bin 500 çağrı aldıkların bunların bin 500'ünü hastaneye getirdiklerini söylüyor. Giupponi hastanenin çamaşırhanesinin dahi bekleme salonuna dönüştürüldüğü söylüyor.

İtalya'nın sağlık personeli ayrıca koruyucu maskeler ve gözlükler de dahil olmak üzere kritik donanım sıkıntılarından şikayet ediyor. İtalya'da enfekte olan sağlık personeli sayısı 2 bin 300'e çıktı.

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