İtalyan gazeteci Augias Fransız onur nişanını iade etme kararı aldı

İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias, La Repubblica gazetesinde bugünkü köşe yazısında, Sisi'ye Fransız "Legion d'Honneur" onur nişanı verilmesine tepki göstererek, "14 Aralık Pazartesi günü onur nişanını iade etmek için Fransa Büyükelçiliği'ne gideceğim. Bunun tamamen sembolik, duygusal ama ciddi bir jest olduğunu söyleyebilirim" diye yazdı.

Augias, Mısır'da yaklaşık 5 yıl önce ölü bulunan İtalyan araştırmacı Giulio Regeni'yi hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Macron, objektif olarak söylemek gerekirse iğrenç suçlulara suç ortağı olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Legion d'Honneur vermemeliydi. Bunu hem talihsiz Giulio Regeni’nin hatırası için hem de aynı zamanda Fransa'da iki yüzyıldan fazladır verilen bu nişanın önemi için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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DÜNYA Macron'un Fransa'yı ziyaretinde Sisi'ye 'onur nişanı' verdiği ortaya çıktı

"Macron'un bu nişanı Sisi'ye vermesiyle adaletsiz"

Devlet başkanlarının bile devlet yönetiminde aşmaması gereken sınırlar olduğunu vurgulayan İtalyan gazeteci-yazar, Macron'un bu nişanı Sisi'ye vermesiyle adaletsiz bir işe imza attığını belirtti. Augias, Sisi'nin bu nişanı almayı hak etmek için ne yaptığını ve erdemlerinin neler olduğunu da sordu.

Augias, Regeni hadisesinde Mısır yönetiminin Sisi'den başlamak üzere adaleti, kanunları, insan haklarını ihlal ettiği için suçlu olduğunu kaydetti.