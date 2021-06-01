Dünya İtalyan kuruluş Türkiye Doğu Akdenizde kendisini dışlayan denklemi etkisiz hale getirdi
AVRUPA

İtalyan kuruluş: Türkiye Doğu Akdeniz'de kendisini dışlayan denklemi etkisiz hale getirdi

İtalyan Uluslararası Siyasal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye’nin Libya’daki varlığına ilişkin bir analiz yayımladı. Yazıda, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan bir enerji ve güvenlik düzeninin ortaya çıkmasını engellediği aktarıldı. Türkiye’nin; Yunanistan, GKRY İsrail, Mısır ve Fransa’dan oluşan bir ülkeler bloğuna karşı hedeflerini gerçekleştirdiği ifade edildi.

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İtalyan kuruluş: Türkiye Doğu Akdenizde kendisini dışlayan denklemi etkisiz hale getirdi
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki etkinliğine ilişkin uluslararası kuruluşlar analizler yayımlamayı sürdürüyor. Son olarak İtalyan Uluslararası Siyasal Araştırmalar Enstitüsü (ISPI), “Türkiye'nin Libya Politikası: Yeni Esneklik, Yeni Hedefler” başlıklı bir analiz yayımladı.

M5 dergisinden Adem Kılıç’ın çeviri haberine göre, analizde Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan denklemi etkisiz hale getirdiğine dikkat çekildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Libya ile anlaşmalar Doğu Akdeniz politikasının parçası"

"Türkiye’nin Libya’ya yönelik dış politikası, Doğu Akdeniz politikasının bir parçası. Türkiye’nin Kasım 2019’da Libya’nın BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ile imzaladığı iki mutabakat zaptı (Akdeniz’de deniz yetki alanları ve güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması) da Doğu Akdeniz politikasına dair.

"Türkiye denklem dışı bırakılmasına müsaade etmedi"

Türkiye; Yunanistan, GKRY İsrail, Mısır ve Fransa’dan oluşan bir ülkeler bloğuyla karşı karşıya. Ankara, bu anlaşmalarla Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan bir enerji ve güvenlik düzeninin ortaya çıkışını engelledi.

"Türkiye etkinliğini ve kararlığını sürdürecek"

Türkiye, güçlü müdahalesiyle başlangıçtaki hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdi. Neredeyse tam kontrol sağladı. Libya Başbakanı Dibeyde de Türk iş çevrelerine çok yakındır. Geçici hükümet de Türkiye için iyi bir haber. Türkiye Libya’da daha etkin ve kararlı olmayı sürdürecektir."

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