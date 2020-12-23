İtalyan La Repubblica gazetesi: Türkler İHA teknolojisiyle fark yaratıyor

İtalyan La Repubblica gazetesinde gazeteci Gabriella Colarusso tarafından “Yüksek teknoloji ve jeopolitik, böylece Erdoğan savaş uçaklarının efendisi oldu” başlıklı bir yazı yayımlandı. Türkiye’nin insansız hava araçlarına yaptığı yatırıma değinilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Son on yılda, Türk askeri endüstrisi insansız uçaklar alanında önemli bir oyuncu haline geldi. Türkiye, 2000'li yılların başında önce gözetleme ve istihbarat için, sonra onları silahlandırmak için uzaktan kumandalı uçaklar geliştirmeye başladı. Bugün pazarda önemli bir oyuncu haline geldi.

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Ankara'nın teknolojisi, Azerbaycanlıların Azerbaycan'daki Ermenilere karşı galip gelmesini sağladı. Libya’da olduğu gibi Dağlık Karabağ'da da, Türklerin 10 yıldır yatırım yaptığı bir teknoloji, çatışmada fark yarattı: İnsansız hava araçları.”

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Yazıda ayrıca “Türk savunma sanayisi iki önemli figür etrafında dönüyor” sözleriyle BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tanıtıldı. Bayraktar ve Demir için “Her ikisi de yerli sanayinin sınırlarını zorlayarak Türk havacılık kapasitesini geliştirmeye çalışıyor” denildi.

EKONOMİ Fransız gazetesi yazdı: SİHA'lar Türkiye'nin gücünün sembolü haline geldi

"SİHA'lar Türkiye'nin gücünün sembolü haline geldi"

Türk SİHA'larının başarısı Fransız Liberation gazetesi tarafından da kaleme alındı. Gazete SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı. SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.

Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

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