İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 4 kişi kayıp

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Lampedusa Adası açıklarında akşam saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan 6 metre uzunluğundaki tekne battı.

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması neticesinde 4 kişinin kaybolduğu, 32 kişinin İtalyan sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı aktarıldı.

Olaya devriye botuyla müdahale eden İtalya sahil güvenlik ekipleri, 3'ü kadın 32 kişiyi kurtardı ancak 2'si çocuk 4 kişi kayboldu.

Lampedusa'da iki gün önce de zor durumdaki teknede bulunan 40 düzensiz göçmen kurtarılmış, denize düşen 3 kişi kaybolmuştu.

Düzensiz göçmenlerin sayısı 94 bin 606 olarak kayda geçti

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-2 Aralık döneminde İtalya'ya denizleri aşarak ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısı 94 bin 606 olarak kayıtlara geçti.

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Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Akdeniz'de yoğun göç hareketliliği

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupalı devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları göçmenleri tahliye etmekte güçlük yaşıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

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Her yıl çok sayıda göçmen hayatını kaybediyor

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

DÜNYA Fransa'dan İtalya'ya göçmen gemisi tepkisi