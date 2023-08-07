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Dünya

İtalya’nın Sardunya Adası’nda yangın: 4 kişi yaralandı 600 kişi tahliye edildi

İtalya’nın Sardunya Adası’nda 50’den fazla noktada alevlerle mücadele edilirken, 600 kişi tahliye edildi. Yangınlarda biri itfaiyeci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

16:25 . 7/08/2023 Pazartesi
IHA
Şiddetli rüzgarların etkisiyle alevler büyürken, söndürme çalışmaları zorlaşıyor.

Şiddetli rüzgarların etkisiyle alevler büyürken, söndürme çalışmaları zorlaşıyor.

Güney Avrupa ülkesi İtalya’nın Sardunya Adası’nda 50’den fazla noktada çıkan orman yangınları sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle alevler büyürken, söndürme çalışmaları zorlaşıyor. Dün orman yangınının çıktığı Nuoro’ya bağlı Posada kasabası da dahil olmak üzere adanın doğu kıyısındaki noktalardan 600 kişi tahliye edildi.

Biri itfaiyeci olmak üzere 4 kişinin yaralandığı yangında, kamp alanlarında, lüks tatil yerlerinde ve otellerde kalan turistlerden bölgeden ayrılmaları istendi. Sardunya Özerk Bölgesi Başkanı Christian Solinas, yangınların kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

#İtalya
#Sardunya Adası
#Yangın
1 saat önce
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