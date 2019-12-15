Dünya İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü
AVRUPA ASYA

İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü

İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü

Rusya’da iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Aileyi tahliye eden itfaiye ekipleri, evin içerisinde dumandan etkilenmiş hareketsiz yatan kediyi gördü. Dışarıya çıkarılan kediye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

Haber Merkezi DHA
Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin kediye solunum cihazıyla oksijen verdikleri ve su içirdikleri görüldü.
Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin kediye solunum cihazıyla oksijen verdikleri ve su içirdikleri görüldü.

Rusya’nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada evin içerisinde kalan aile fertlerini de tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü
FOTOĞRAF 11
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Rusya’nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı.
Title
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada evin içerisinde kalan aile fertlerini de tahliye etti.
Title
Dumanla kaplı evin içerisinde bir kedinin de hareketsiz yerde yattığını gören itfaiye ekipleri, kediyi dışarıya çıkarttı.
Title
Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin kediye solunum cihazıyla oksijen verdikleri ve su içirdikleri görüldü.
Title
Yerel medya, yangında kimsenin zarar görmediğini ve Tyson isimli kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Title
İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü
Title
İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü
Title
İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü
Title
İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü
Title
İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü
Title
İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü
İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü
Rusya'da iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Aileyi tahliye eden itfaiye ekipleri, evin içerisinde dumandan etkilenmiş hareketsiz yatan kediyi gördü. Dışarıya çıkarılan kediye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.


  • Dumanla kaplı evin içerisinde bir kedinin de hareketsiz yerde yattığını gören itfaiye ekipleri, kediyi dışarıya çıkarttı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin kediye solunum cihazıyla oksijen verdikleri ve su içirdikleri görüldü.

Yerel medya, yangında kimsenin zarar görmediğini ve Tyson isimli kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kedilerini kurtarmak için alevlerin arasına daldı
OYNAT 00:56
Kedilerini kurtarmak için alevlerin arasına daldı
Kocaeli'de alevlere teslim olan evini gören kadın, içeride bulunan kedilerini kurtarmak için kendisini alevlerin arasına attı. İtfaiye ekipleri tarafından son anda durdurulan kadın, ekiplerin hayata döndüremediği kedilerin başında fenalık geçirdi.


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