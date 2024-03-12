İzlanda'da Eurovision krizi: İsrail vahşetini haykıracaktı! Filistin asıllı şarkıcıya geçit vermediler

İzlanda yayın kuruluşu RUV'un açıklamasında, ülkeyi Eurovision'da temsil edecek şarkıcıyı seçmek için düzenlenen ön elemelerde Filistin asıllı Murad, ikinci turda şarkıcı Hera Björk'le yarıştı.
Açıklamada, İzlanda'nın bu yıl Eurovision'da yarışma kararı aldığı aktarılarak, ön elemelerin ikinci turunda galip gelen Björk'ün "Scared of Heights" adlı şarkıyla yarışacağı belirtildi.
Ön elemelerin finalinde izleyicilerin telefon kullanarak oy vermesini sağlayan uygulamanın hatalı çalıştığı ifade edilen açıklamada, iki şarkıcının da bu hatadan etkilendiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu hata nedeniyle 748 oyun hatalı kullanıldığı ve bu sayının "beklenenden az" olduğu belirtildi.
Filistin asıllı şarkıcı Murad'ın kazanmaması tepki çekmişti
Ön elemelerde finale yükselen, seslendirdiği şarkılarla İsrail işgaline dikkati çeken Filistin asıllı şarkıcı Murad'ın "Wild West" adlı şarkıyla birinci turu kazanıp ikinci turu kazanamadığı kaydedilmişti.
Yarışmayı izleyenler, oylama sürecinin "kuralsız" ilerlemesi nedeniyle endişelerini dile getirerek Murad'ın oylarının Björk'e sayıldığını savunmuştu.
RUV da konuya ilişkin bir önceki açıklamasında oylamaya ilişkin "hatalar" olduğu belirtilmesine rağmen söz konusu hatanın, sonucu etkileyecek düzeyde olmadığını ifade etmişti.
Avrupa'da İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları
Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.
İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı bin kişi, 10 Ocak'ta imza toplayarak, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.
İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.
İrlanda dahil bazı ülkelerde ise Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımının engellenmesi için sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunuyor.
İzlanda'da da müzisyenler derneği aralıkta ulusal yayın kuruluşu RUV'un, 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı.
İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'dan "masum çocukların ve sivillerin öldürülmesine ve savaşa karşı durmasını" talep etmişti.
FTT, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın 2022'de Eurovision'dan menedildiğini hatırlatarak, İsrail'in katılması halinde 2024 Eurovision'un boykot edilmesini istemişti.
İzlandalıların yarısı İsrail nedeniyle Eurovision'un boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor
RUV'da yayınlanan Gallup tarafından yürütülen bir kamuoyu araştırmasına göre, İzlanda vatandaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Kamuoyu araştırmasında, Eurovision'un boykot edilmesi gerektiği görüşünde olanların yüzde 80'i, İsrail'in menedilmesi durumunda yarışmada yer alınmasını olumlu karşıladı.
2019'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision yarışmasında İzlanda'yı temsil eden "Hatari" isimli punk rock grubu, Filistin'le dayanışma amacıyla Filistin bayrağı motifli atkı açmıştı.