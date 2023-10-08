İzzeddin el-Kassam Tugayları: Sderot yerleşim birimini 100 roketle vurduk

Aksa Tufanı operasyonunun ardından Filistinliler işgalci İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne ördüğü demir çitleri buldozerlerle yıkarak ortadan kaldırdı. Öte yandan Hamas güçleri, Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne de girdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ın Kibbutz bölgesinin ve askeri bölge olan Kerem Abu Salim'in kontrol altına alındığı duyuruldu.

Ebu Ubeyde, saldırıların devam edeceğini belirterek, "tüm halka ve ümmete bu mücadeleye katılma" çağrısında bulundu.Kassam Tugayları aynı konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, "bu gece ve sabah saatlerinde işgal altındaki topraklardaki çok sayıda bölgede yer alan birliklerine güç ve teçhizat takviyesi için sızma operasyonları gerçekleştirildiği, bunlar arasında Refah eksenindeki Sufa, Kibbutz Sufa, Holit, Yated bölgelerinin bulunduğunu" aktardı.