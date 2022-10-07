Dünya Japon Başbakan Kişida oğlunu yönetici sekreteri tayin etti
ASYA

Japon Başbakan Kişida oğlunu yönetici sekreteri tayin etti

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio, en büyük oğlunu, kendine yönetici sekreter olarak görevlendirdi. Kişida Şotaro'nun, Mart 2020'den beri, babasının ofisinde çalıştığı biliniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japon Başbakan Kişida oğlunu yönetici sekreteri tayin etti
Japonya'da Başbakan Kişida Fumio

Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, atama kararının, "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini açıkladı.

Ana muhalefetin tepkisini çeken karara yönelik Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki Yuiçiro, Kişida'nın akrabalarına yönelik "kayırmacılığını gösterdiğini" söyledi.

Kişida Şotaro'nun, Mart 2020'den beri, babasının ofisinde çalıştığı biliniyor.

Mevlit Kandili sevinci

Mevlit Kandili sevinci

Peygamber Efendimizin doğum günü bugün kutlanacak.
Şırnakta geziciler keşfetti

Şırnak'ta geziciler keşfetti

Doğa harikası kanyonu görenler hayran kalıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
12 madde daha kabul edildi

12 madde daha kabul edildi

​İnternet haberciliğinde yeni dönem...

​'Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için geliyor'

​Altılı masada bir çatlak daha: Büyük ortaktan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi.

Savcı 12 sanık için hapis 91 sanık için beraat talep etti.

18 terörist etkisiz hale getirildi.

​İkna etmek için ayağına kadar gitmişti: ABD'yi şaşırtan karar.

İstanbul ve 18 il için sarı kodlu uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.