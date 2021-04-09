Japon firmalara çağrı: Uygur Türklerini zorla çalıştıran fabrikalarla irtibatınızı soruşturun

Tayland'da markete giren dev kertenkele paniğe neden oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir markete giren dev kertenkele, girdiği markette korku ve paniğe neden oldu. Markette bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, dev kertenkelenin, marketteki raflara tırmandığı görüldü. Market çalışanının, yetkilileri araması ile olay yerine gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı.