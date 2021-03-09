Dünya ABD merkezli düşünce kuruluşundan Çin raporu Uygur Türklerini yok etme amacı güdüyorlar
AMERİKA

ABD merkezli düşünce kuruluşundan 'Çin' raporu: Uygur Türklerini yok etme amacı güdüyorlar

ABD merkezli düşünce kuruluşu Newlines Strateji ve Politika Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 50 küresel insan hakları, savaş suçları ile hukuk uzmanlarının imzasının yer aldığı raporda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine karşı yürüttüğü faaliyetler ele alındı. Raporda "Çin, Uygur Türklerini yok etmeyi amaçlıyor" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Çin'in Uygur Türklerine karşı "soykırım" eyleminde bulunduğu iddiaları uluslararası alanda sorgulanırken, 50 küresel insan hakları, savaş suçları ve uluslararası hukuk uzmanı, söz konusu iddialara ilişkin bir rapor yayımladı.

Binlerce görgü tanığının ifadeleri ve Çin hükümetinin resmi belgelerine dayanılarak hazırlanan rapor, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Newlines Strateji ve Politika Enstitüsü tarafından hazırlandı.

"Çin, soykırım sözleşmesini ihlal etti"

Raporda, "Çin hükümeti, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal etmiştir ve Uygurlara yönelik soykırımın devlet sorumluluğunu taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uygur Türklerine yönelik soykırım iddialarına ilişkin bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan ilk analiz olma özelliği taşıyan raporda, "Çin'in, bölgede Uygurları hedef alan politikaları ve eylemleri bir bütün olarak görülmelidir. Bu politika ve eylemler, Uygurları grup olarak ya da kısmi olarak yok etme amacı gütmektedir." ifadesi kullanıldı.

BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde "soykırım" için 5 madde bulunduğunun anımsatıldığı raporda, Çin'in bu 5 maddeyi de ihlal ettiği ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Bakan Soylu'dan sosyal medya manipülasyonları sonrası Uygur Türkleri açıklaması: Kardeşlerimiz ülkemizde hür ve özgürdür
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan sosyal medya manipülasyonları sonrası Uygur Türkleri açıklaması: Kardeşlerimiz ülkemizde hür ve özgürdür

Kamplardaki Uygur Türkleri intihara yöneliyor

Raporda, 2014'ten bu yana Çin hükümetinin 1 ila 2 milyon kişiyi haksız yere tutuklayarak, 1400 civarındaki tutuklu merkezine götürdüğü belirtilirken, bölge halkına cinsel istismar, psikolojik işkence, kültürel beyin yıkama gibi eylemlerde bulunulduğu aktarıldı.

Tutuklu kamplarında kaç kişinin öldüğüne dair net bir bilgi olmadığının vurgulandığı raporda, kamplarda kalan kişilerin intihara da yöneldiği kaydedildi.

Bölgedeki doğum oranının 2017-2018 döneminde yüzde 33 düşüş yaşadığına işaret edilen raporda, bunun nedeninin Çin yönetiminin dayattığı doğum kontrol ve zorla kürtaj politikaları olabileceğinin altı çizildi.

Çin hükümetinin söylemlerinde de soykırıma ilişkin ifadelerin olduğunun belirtildiği raporda, Çinli yetkililerin Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlardan "otlar" ve "tümörler" olarak bahsettiklerine işaret edildi.

Kanada: Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları soykırımdır
DÜNYA
Kanada: Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları soykırımdır

Avusturya’da Uygur Türkleri otomobil üreticisi Volkswagen firmasını protesto etti
DÜNYA
Avusturya’da Uygur Türkleri otomobil üreticisi Volkswagen firmasını protesto etti
Abone Ol Google News
Marstaki yaşamın sırrıTürkiyede olabilir

Mars'taki yaşamın sırrı
Türkiye'de olabilir

​NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan açıklama.
TBMM onay verdi

TBMM onay verdi

​Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulacak.
CHPde rozet çatlağı

"​Bize bu partiden gidin diyorlar."

​AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama.

​Vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı.

Hakurk ve Kandil'de 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Koronavirüs hayatını kararttı

Koronavirüs hayatını kararttı

"Böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi."

​Beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

Diyarbakır annelerinin adını anmıyor

Diyarbakır annelerinin adını anmıyor

​ABD Dışişleri Bakanlığı ödüle layık görmüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.