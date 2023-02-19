Japonya Dışişleri Bakanı: Bugünün Ukrayna'sı yarının Doğu Asya'sı olabilir

ABD’nin, hava sahasına giren Çin’e ait bir balonu günler süren canlı yayınların ardından F-22 atışıyla düşürdü. ABD medyasında, Çin balonunun düşürülmesi F-22 Rapotr savaş uçaklarının ilk muharebe başarısı olduğunun altının çizilmesi, operasyonda rol alan uçaklara 1. Dünya Savaşı’nda görev alan bir Amerikalı pilotun isminin kod olarak tanımlanması ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Pekin ziyaretinin iptal edilmesi gibi gelişmeler, Washington, Çin’e karşı “balondan bir zafer” çıkartmaya uğraşıyor yorumuna neden oldu.