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Dünya

Japonya Dışişleri Bakanı: Bugünün Ukrayna'sı yarının Doğu Asya'sı olabilir

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Hint-Pasifik'te Güç Dengesini Korumak" başlıklı oturumda, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi ve karmaşık güvenlik zeminiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Pasifik'te yükselen tansiyona dikkat çeken Yoşimasa, "Bugünün Ukraynası, yarının Doğu Asyası olabilir" ifadelerini kullandı.

09:25 . 19/02/2023 Pazar
AA
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa

Hayaşi, Almanya'daki 59. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) marjında düzenlenen "Hint-Pasifik'te Güç Dengesini Korumak" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna krizinin ilk yıl dönümüne erişileceğini belirterek, Japonya'nın, Rusya karşıtı uluslararası yaptırımlara güçlü kararlılıkla katılım gösterdiğini dile getirdi.

Dünyanın hiçbir yerinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine müsamaha gösterilmemesinin önemini vurgulayan Hayaşi, Hint-Pasifik'teki tansiyona dikkati çekti.

Japonya'nın etrafındaki sularda artan askeri faaliyetlerle Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine işaret eden Hayaşi, Doğu Asya'nın güvenlik ortamına yönelik taşıdığı kaygıları aktardı.

"Bugünün Ukrayna'sı, yarının Doğu Asya'sı olabilir." diyen Hayaşi, Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı sonrası en ciddi ve karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.


#Hayaşi Yoşimasa
#Japonya
#Dışişleri Bakanlığı
#Ukrayna
#Doğu Asya
1 saat önce
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Japonya Dışişleri Bakanı: Bugünün Ukrayna'sı yarının Doğu Asya'sı olabilir
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