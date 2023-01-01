Japonya Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı sağlayacak

Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ kurtulanlar yakınlarının kaybı nedeniyle kurtulduklarına sevinemezken artçı sarsıntılar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Öte yandan yaralananlar için kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, Marakeş kan merkezi önünde yoğunluk oluşturdu. Fas'ta yıkıcı depremden en çok etkilen bölgelerde eğitime de ara verildi.