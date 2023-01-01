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Dünya

Japonya Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı sağlayacak

Japonya hükümeti, şiddetli depremin vurduğu Kuzey Afrika ülkesi Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı gönderecek. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, barınma ve gıdanın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Japon kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılacağını söyledi. Japonya'nın Fas halkının yanında olacağını kaydeden Kamikwa, insani ihtiyaçları göz önünde tutarak gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

09:43 . 17/09/2023 Pazar
AA
Fas

Fas

Japonya hükümeti, şiddetli depremin vurduğu Kuzey Afrika ülkesi Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı gönderecek.


Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı sağlayacaklarını bildirdi.


Kamikawa, barınma ve gıdanın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Japon kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılacağını söyledi.


Japonya'nın Fas halkının yanında olacağını kaydeden Kamikwa, insani ihtiyaçları göz önünde tutarak gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.



Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.


Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu.





#Fas
#Japonya
#Deprem
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