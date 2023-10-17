Japonya Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas güçlerinin, İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını söyledi.
Hükümet, İsrail'deki Japon vatandaşları bu hafta içinde tahliye edilecek
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamikawa'nın krizin başladığı günden beri İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, Japonya hükümetinin, İsrail-Filistin krizinin çözülmesine katkı sunulması amacıyla Japonya Orta Doğu Barışı Özel Temsilcisi Büyükelçi Uemura Tsukasa'yı bölgeye gönderme kararı aldığı ifade edildi.
Büyükelçi Uemura'nın 22 Ekim'e kadar sürecek ziyaretinde Mısır, Ürdün ve Katar'da üst düzey yetkililerle bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.
Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Murai Hideaki, hükümetin, İsrail'deki Japon vatandaşlarının, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine ait uçakla bu hafta içinde tahliye etmeyi planladığını söyledi.