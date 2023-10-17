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Dünya

Japonya Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak

Japonya hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi amacıyla bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacağını bildirdi. Japon Bakan, "Gıda, su, tıbbi ve sağlık hizmetleri gibi gerekli yardımların masum sivillere ve Filistinli mültecilere ulaşması için diplomatik çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

13:58 . 17/10/2023 Salı
AA
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas güçlerinin, İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını söyledi.

Bölgedeki çatışmaları yakından izlediklerini belirten
Kamikawa, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi için bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacaklarını belirtti.
Japon Bakan,
"Gıda, su, tıbbi ve sağlık hizmetleri gibi gerekli yardımların masum sivillere ve Filistinli mültecilere ulaşması için diplomatik çaba göstermeye devam edeceğiz."
ifadesini kullandı.

Hükümet, İsrail'deki Japon vatandaşları bu hafta içinde tahliye edilecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamikawa'nın krizin başladığı günden beri İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Japonya hükümetinin, İsrail-Filistin krizinin çözülmesine katkı sunulması amacıyla Japonya Orta Doğu Barışı Özel Temsilcisi Büyükelçi Uemura Tsukasa'yı bölgeye gönderme kararı aldığı ifade edildi.

Büyükelçi Uemura'nın 22 Ekim'e kadar sürecek ziyaretinde Mısır, Ürdün ve Katar'da üst düzey yetkililerle bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Murai Hideaki, hükümetin, İsrail'deki Japon vatandaşlarının, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine ait uçakla bu hafta içinde tahliye etmeyi planladığını söyledi.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 808 Filistinli katledildi, 10 bin 859 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. Refah Sınır Kapısı açılacak mı? BM az önce yaptığı açıklama ile Gazze'de temiz suyun tükendiğine dair uyarıda bulundu. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.



#Filistin
#İsrail
#Japonya
#Kamikawa Yoko
17 dakika önce
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