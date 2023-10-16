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Dünya

BM 'Gazze kuruyor' diyerek dünyayı uyardı: Zaman daralıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde zamanın daraldığına ve acil su ihtiyacına dikkati çekti.

14:42 . 16/10/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

BUNRWA'nın X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda,
"Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor"
ifadesi kullanıldı.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.


İsrail Ordu Radyosu, dün, Filistinlileri kuzeyden güneye göçe zorlamak için Gazze'nin güneyine su tedarikinin yeniden başladığını duyurmuştu.


Gazze Belediyeler Birliği ise verilen su miktarının hala çok az olduğuna dikkati çekerek suyun pompalanması için gerekli elektriğin Gazze'de bulunmaması nedeniyle krizin devam ettiğini açıklamıştı.


Aksa Tufanı operasyonu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.


Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.




İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 750 Filistinli katledildi, 9 bin 700 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. Refah Sınır Kapısı açılacak mı? BM az önce yaptığı açıklama ile Gazze'de temiz suyun tükendiğine dair uyarıda bulundu. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.


#gazze
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