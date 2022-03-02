Japonya Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurdu

Dünya

ABD Başkanı Biden: Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklamalarda bulunarak Putin'e ciddi bedeller ödeteceklerini söyledi. Biden, "Müttefiklerimize katılarak hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık" ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin'in Ukrayna'ya savaşını "önceden tasarlanmış" ve "gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." diye konuştu.