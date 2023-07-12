Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Kuzey Kore balistik füze fırlattı.
Kınama mesajı
Japonya Savunma Bakanlığı, söz konusu füze fırlatma denemelerinin uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, “Kuzey Kore'nin tekrarlanan eylemleri, Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca bu tür balistik füze fırlatmaları ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve ciddi bir kamu güvenliği sorunu teşkil etmektedir. Japonya Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde protesto etmiş ve şiddetle kınamıştır” ifadelerini kullandı.