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Dünya ABDden sonra Japonyadan da UFO talimatı Görülmesi halinde kayda alın
ASYA

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan UFO talimatı: Görülmesi halinde kayda alın!

ABD'den sonra Japonya'dan da UFO talimatı: Görülmesi halinde kayda alın!

ABD Savunma Bakanlığı geçen ay gökyüzündeki gizemli olay ve unsurları araştırmak üzere "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" adlı yeni bir birim kurmasının ardından dikkat çeken bir adım da Japonya'dan geldi. Japonya Savunma Kono Taro ülke içinde görüş alanlarına UFO'ların girmesi halinde kayıt alarak analiz edilmesi yönünde talimat verdi.

Haber Merkezi AA
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen UFO görüntülerini yayınlamıştı.
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen UFO görüntülerini yayınlamıştı.

Japonya Savunma Kono Taro, ülke içinde görüş alanlarına UFO'ların girmesi halinde Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) kayıt alarak analiz etmeleri talimatını verdi.

Kyodo ajansına göre, SDF birliklerine gönderilen bildiride, ülke güvenliğini tehdit eden tanımlanmamış uçan nesne görülmesi halinde uygulanacak direktifler açıklandı.

Pentagon ilk kez paylaştı: 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen UFO görüntüleri yayınlandı
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Pentagon ilk kez paylaştı: 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen UFO görüntüleri yayınlandı

ANALİZE GÖNDERİN!

Bakan Kono, UFO'lara rastlanması ya da ülke hava sahasına girdiğinin görülmesi halinde, askerlerden nesnenin fotoğraf ile görüntüsünü almaları ve bu verileri analize göndermelerini talep etti.

Japonya Savunma Kono Taro

Halktan edinilecek UFO görüntülerinin de analiz edilmesi istenilen bildiride, drone teknolojisinden beslenen gayri nizami uçakların da bu kapsamda yer alacağı kaydedildi.

Kono, geçmişte ¨Açık konuşursam, UFO'lara inanmıyorum¨ ifadesini kullanmıştı.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, daha önceki kayıtlarda SDF askerlerinin UFO'larla karşılaştığı bilinen bir vaka yok.

ESPER'LE BULUŞMASI

Kyodo'ya göre, Kono'nun açıklamasını ağustos sonu Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldikten sonra yapması dikkati çekti.

  • ABD Savunma Bakanlığı geçen ay gökyüzündeki gizemli olay ve unsurları araştırmak üzere "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" (UAP) adlı yeni bir birim kurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine bağlı görev yapacak birim, tanımlanamayan hava olaylarının muhtemel tehdit potansiyellerini araştıracak.

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