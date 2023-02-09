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Dünya

Japonya Türkiye'ye deprem yardımlarını artıracak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.

07:42 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Japonya arama-kurtarma ekibi.

Japonya arama-kurtarma ekibi.

Ulusal meclis oturumunda konuşan Japon Başbakan, hükümetin, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta oluşan depremlere yönelik Türkiye'ye içten taziyelerini yineledi.

Japon hükümeti olarak Türkiye'ye, kurtarma ekipleri gönderdiklerini anımsatan Kişida, yerel halkın ihtiyaçlarına göre gerekli yardımları artırmayı değerlendirdiklerini belirtti.


Depremin verdiği hasarın boyutuna ilişkin bilgi toplamayı sürdüreceklerini ifade eden Kişida, bölgede yaşayan Japonların zarar gördüğüne yönelik bilgi edinmediklerini söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, depremlerden etkilenen Suriye'ye de insani yardım göndermeyi planladıklarını açıkladı.



#Japonya
#Türkiye
#Deprem
1 saat önce
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