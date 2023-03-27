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Dünya

Japonya ve Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

09:51 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Japonya ve Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu.

Japonya ve Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.


Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, North Hwanghae bölgesinden yerel saatle 07.47 ve 08.00'de Japon Denizi yönüne yapıldığını açıkladı.


Japonya Savunma Bakanlığına göre kısa menzilli balistik füzeler havada 370 kilometre yol alarak Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştü.


Bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadığı bildirildi.


Denemelerin, Güney Kore ile ABD ordularının 3 Nisan'a kadar sürecek askeri tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.



#Japonya
#Kuzey Kore
#Füze
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