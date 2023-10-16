Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında, yerel saatle 19.42'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının yakın bölgede bulunan ada eyaleti Okinawa'nın bazı kentlerinde de hissedildiği aktarıldı.
Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek olan ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla resmen kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüme yeni bir soluk. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemeler yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.
Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail-Filistin çatışmasındaki rehine takasında "çocukların eve geri getirilmesini sağlayacaksa" kendisinin kullanılmasını önerdi. Olasu kara operasyonunun büyük bir insani krize neden olacağını belirten patrik "Bu çatışma muhtemelen sadece Gazze'yi ya da Batı Şeria’yı değil aynı zamanda Lübnan'ı da kapsayan bölgesel bir çatışmaya dönüşecek. O zaman İslam dünyası ve Arap ülkeleri alevlenebilir." dedi.
The Washington Post, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Riyad ziyaretinin ayrıntılarını kaleme aldığı haberinde dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. İddiaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kendisiyle görüşmek isteyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı saatlerce bekletti. Akşam gerçekleşmesi beklenen toplantı bu nedenle ancak ertesi sabah gerçekleştirilebildi. Selman'ın sabah gerçekleşen görüşmede, toplantı başlar başlamaz Blinken'dan Gazze kuşatmasını ve her türlü askeri operasyonunun sona erdirilmesini talep ettiği belirtildi.