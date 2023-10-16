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Dünya

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15:56 . 16/10/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında, yerel saatle 19.42'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.


Depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.


Sarsıntının yakın bölgede bulunan ada eyaleti Okinawa'nın bazı kentlerinde de hissedildiği aktarıldı.


Bakan Özhaseki 'Kentsel dönüşüme yeni bir soluk' diyerek duyurdu: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu
Bakan Özhaseki 'Kentsel dönüşüme yeni bir soluk' diyerek duyurdu: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek olan ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla resmen kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüme yeni bir soluk. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemeler yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.


#Japonya
#deprem
#Okinawa
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