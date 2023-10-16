Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail-Filistin çatışmasındaki rehine takasında "çocukların eve geri getirilmesini sağlayacaksa" kendisinin kullanılmasını önerdi. Olasu kara operasyonunun büyük bir insani krize neden olacağını belirten patrik "Bu çatışma muhtemelen sadece Gazze'yi ya da Batı Şeria’yı değil aynı zamanda Lübnan'ı da kapsayan bölgesel bir çatışmaya dönüşecek. O zaman İslam dünyası ve Arap ülkeleri alevlenebilir." dedi.