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Dünya

Japonya'da futbol maçında yıldırım düştü: 16 kişi yaralandı

Japonya'da liselilerin futbol maçında saha kenarına yıldırım isabet etmesi sonucu ikisi ağır 16 kişi yaralandı. Yaralananlardan ikisinin ani kalp durması nedeniyle sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

07:16 - 4/04/2024 Thursday
Güncelleme: 07:16 - 4/04/2024 Thursday
AA
Arşiv
Arşiv

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki eyaletindeki Oyodo Gakuen Hosho Lisesi'nin futbol sahasında oynanan maçta yıldırım düştü.


Hosho Lisesi ile Kamoto Lisesi arasındaki hazırlık maçında saha kenarına isabet eden yıldırım nedeniyle 2'si ağır 16 kişi yaralandı.


Miyazaki İtfaiyesi, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.


Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Devlet televizyonu NHK, kent polisinin yaralananlardan ikisinin ani kalp durması nedeniyle sağlık durumlarının ciddi olduğunu bildirdi.


Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sıcak ve nemli havanın alçak basınca yol açtığını, yağmur bulutlarının kümelenmesi sonucu yıldırım düşmesi için ideal koşulların oluştuğunu açıkladı.




#Japonya
#Kamoto Lisesi
#Yıldırım
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