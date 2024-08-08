Japonya'da iki büyük deprem: 6,9 ve 7,1'lik sarsıntı sonrası tsunami uyarıları peş peşe yapılıyor

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.