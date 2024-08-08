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Dünya

Japonya'da iki büyük deprem: 6,9 ve 7,1'lik sarsıntı sonrası tsunami uyarıları peş peşe yapılıyor

Japonya'da Hyuga-nada Denizi açıklarında 6,9; Miyazaki kenti açıklarında ise 7,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. Açıklamada, “Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi.

11:00 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:19 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, Miyazaki kenti açıklarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Açıklamada, “Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


#Deprem
#Japonya
#tsunami
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