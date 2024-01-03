Japonya'da iki günde iki felaket: Depremden sonra uçak kazası

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda sahil güvenlik uçağı ile çarpışan A350 tipi yolcu uçağı alev aldı. Japon yayın kuruluşu NHK, Japonya Havayolları’na ait uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiğini belirtti. Uçağın, Shin Chitose Havalimanı'ndan, Haneda'ya sefer düzenlediği belirtildi

PİSTTE DEHŞETLİ ÇARPIŞMA

* Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı esnada motor kısmında bir yangının patlama ile başladığı görülüyor. Patlamanın, pistte bulunan kargo uçağıyla yolcu uçağının çarpışması nedeniyle yaşandığı kaydedildi. Yangının nedenine dair yerel basındaki iddialardan biri, yangının uçağın motorunun yerle temas etmesi sonucu meydana geldiği.

ACİL DURUM YASTIKLARIYLA TAHLİYE

* Patlama anından sonra uçağın içinden çekilen görüntülerde de tam bir can pazarı yaşandığı görülüyor. Talihsiz yolcuların, uçak piste iner inmez açılan acil durum yastıkları kullanılarak tahliye edildiği görüldü.

SAHİL GÜVENLİK MÜRETTEBATI KURTARILAMADI

* Yetkililer, yolcu uçağıyla çarpıştıktan sonra yanan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne ait uçağın ülkede pazartesi günü meydana gelen depremin ardından Niigata Havalimanı’na yardım malzemesi taşımak üzere havalimanında olduğu açıklandı. Sahil güvenlik uçağındaki 5 mürettebatın hayatını kaybettiği, uçağın pilotunun ise ağır yaralandığı duyuruldu.

Depremde bilanço ağırlaşıyor: 48 Ölü

Öte yandan Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında pazartesi günü meydana gelen depremlerde ölü sayısı 48’e yükseldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre bölgede büyüklükleri 5 ila 7 olan çok sayıda deprem meydana geldi. JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu. Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

YARDIMLAR GEMİLERLE TAŞINACAK

Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşıma ilişkin, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine girişin son derece zor olduğunu bildirdi. Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılmasına yönelik hazırlık yaptığını aktardı. Ayrıca bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu. Öte yandan Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu. Japonya Nükleer Düzenleme Kurulu ise, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmediğini açıkladı.







