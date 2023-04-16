Japonya'da kaybolan askeri helikopterin beş mürettebatı ölü bulundu

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Hartum Uluslararası Havalimanı'na saldırarak, Suudi Arabistan Havayollarına ait bir yolcu uçağı ile Sudan'a ait bir uçağı vurduğunu açıkladı.