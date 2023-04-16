Japonya'da kaybolan askeri helikopterin beş mürettebatı ölü bulundu

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Okinawa'nın güneyinde 10 gün önce radardan Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) helikopteri ile mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.
Helikoptere ait çoğu parça da tespit edildi.
GSDF'nin Kumamoto eyaletindeki Takayubaru askeri üssüne ait UH-60JA tip çok amaçlı helikopter, kalkıştan hemen sonra teknik arıza yaşamıştı.
Okinawa'ya bağlı Miyakojima Adası yakınlarında 6 Nisan'da, yerel saatle 16.30 sularında radarla irtibatı kesilen helikopterin, düştüğü tahmin ediliyor.
Helikopterde 10 personel bulunuyordu.