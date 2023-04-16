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Dünya

Sudan'da milis güçler havalimanına saldırdı: İki yolcu uçağı vuruldu

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Hartum Uluslararası Havalimanı'na saldırarak, Suudi Arabistan Havayollarına ait bir yolcu uçağı ile Sudan'a ait bir uçağı vurduğunu açıkladı.

07:36 . 16/04/2023 Pazar
AA
Sudan'da mili güçler havalimanındaki uçakları vurdu

Sudan'da mili güçler havalimanındaki uçakları vurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin, havalimanına saldıran HDK'yi püskürterek havalimanı ve çevresindeki silahlı varlığı temizlemeyi başardığı aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan Havayollarına ait bir yolcu uçağı ile Sudan'a ait bir uçağın vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

- Ne olmuştu?

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.

Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde orduya destek olması için kurulan ve birtakım yasalarla resmi statü kazanan HDK'nin bağımsız bir ordu gibi hareket etmesinden rahatsız olan Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu arasında birkaç aydır "sözlü kavga" yaşanıyordu.

Sudan ordusu, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, paralel bir ordu gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, ordunun onayı dışındaki bu adımın sona erdirilmesini istemişti.

Ulusal basında, 12 Nisan'da HDK'nin ülkenin kuzeyindeki Meravi Havaalanı ve ordunun askeri üssü çevresinde konuşlandığı yönünde haberler geçmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde sabah saatlerinde ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.


Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ve birçok kentte tarafların çatışmaları sürüyor.




#DİB
#Hızlı Destek Kuvvetleri
#Sudan
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