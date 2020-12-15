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Dünya Japonyada kuş gribi Salgın 10 eyalete sıçradı 3 milyon tavuk itlaf edildi
ASYA

Japonya’da kuş gribi: Salgın 10 eyalete sıçradı 3 milyon tavuk itlaf edildi

Japonya’da Shiga Eyaleti’ndeki bir tavuk çiftliğinde toplu kuş gribi vakalarının tespit edilmesiyle ülkede salgından etkilenen eyalet sayısı 10’a yükseldi. Şimdiye dek itlaf edilen tavuk sayısı ise 3 milyona ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Japonya’da 2018 yılının ardından ilk kez geçen ay ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları, bir eyalete daha sıçradı. Shiga Eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada Higashiomi’deki bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgınının tespit edildiği duyuruldu.

  • Vakaların teyit edilmesinin ardından 10 bini aşkın tavuğun virüsün yayılma riski nedeniyle itlaf edildiği belirtildi. Tedbir amacıyla söz konusu tesise 10 kilometre mesafede bulunan çiftliklere de tavuk ve yumurta sevkiyatı sınırlaması getirildi.

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Japonya’da 2018 yılından bu yana ilk kez geçen ay başında Kagawa’da doğrulanan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama ve Okayama eyaletlerine sıçramıştı.

  • Son gelişme ile birlikte ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayısı 10’a yükselmiş oldu.

Öte yandan geçen ay başından bu yana itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının 3 milyona ulaştığı belirtildi.

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