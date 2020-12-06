Japonya’da kuş gribi salgını bir bölgeye daha sıçradı: 83 bin tavuk itlaf edilecek Japonya’nın Nara eyaletinde bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribine rastlanması nedeniyle 83 bin tavuk itlaf edilecek.

Haber Merkezi 06 Aralık 2020, 10:25 Son Güncelleme: 06 Aralık 2020, 10:57 İHA