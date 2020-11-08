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Dünya Japonyada kuş gribi salgını endişesi büyüyor 48 bin tavuk itlaf edilecek
ASYA

Japonya’da kuş gribi salgını endişesi büyüyor: 48 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya’nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi tespit edildi. Çiftlikteki 48 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. Higashikagawa kentindeki bir çiftlikte patlak veren kuş gribi salgını bu yıl ülkede görülen toplu kuş gribi vakalarının ikincisi olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi İHA
Ülkede 9 farklı çiftliğe ürünlerini 10 kilometrelik alan dışına sevk etmemeleri çağrısı yapıldı.
Ülkede 9 farklı çiftliğe ürünlerini 10 kilometrelik alan dışına sevk etmemeleri çağrısı yapıldı.

Japonya’nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi tespit edildi. Çiftlikteki 48 bin tavuğun itlaf edileceği açıklanırken, salgının daha fazla yayılma riskine karşı alarma geçildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Japonya’nın Kagawa eyaletindeki bir çiftlikte binlerce tavukta kuş gribi tespit edildiğinin açıklanmasının ardından bugün bölgeden kötü bir haber daha geldi.

Kagawa eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, bölgedeki başka bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandığı bildirildi. Higashikagawa kentindeki bir çiftlikte patlak veren kuş gribi salgını bu yıl ülkede görülen toplu kuş gribi vakalarının ikincisi olarak kayıtlara geçerken, çiftlikteki 48 bin tavuğun itlaf edileceği aktarıldı.

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Yetkililer alarma geçti

Salgının daha fazla yayılma riskine karşı alarma geçen yerel otoriteler, kuş gribi tespit edilen çiftliğe 3 kilometre mesafede bulunan diğer üretim tesislerine de tedbir amaçlı tavuk ve yumurta sevkiyatını durdurmaları talimatı verdi. Ayrıca, riskli bölgeye 3 ila 10 kilometre mesafede bulunan 9 farklı çiftliğe de ürünlerini 10 kilometrelik alan dışına sevk etmemeleri çağrısı yapıldı.

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Endişeye neden olmuştu

Geçtiğimiz Perşembe günü Kagawa eyaletindeki bir çiftlikte binlerce tavukta H5 tipi kuş gribi tespit edildiği açıklanmış, aynı gün içinde 330 bin tavuğun itlafına başlanmıştı. Salgının Ocak 2018’de aynı eyaletteki başka bir hayvan çiftliğinde kuş gribi vakaları görülmesinden bu yana ilk olduğu kaydedilmişti. Son vakalarla birlikte bu yıl ülkede görülen toplu kuş gribi vakalarının sayısı ikiye yükselmiş oldu.

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