Japonya'da Mawar tayfunu alarmı: İki milyon kişi tahliye edilecek

Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), başkent Tokyo dahil ülkenin güneyi ve doğu bölgelerini etkisi altına alan tropikal Mawar tayfununa karşı uyarılarını güncelledi.

Pasifik kıyısındaki eyaletlere yönelik nehir taşkınları ve heyelan uyarılarını yineleyen JMA, başkent Tokyo ve çevresindeki bazı bölgelerde yaşlıların acil tahliyesini istedi.