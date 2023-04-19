Japonya'da Müslümanlar ramazan heyecanını Tokyo Camisi'nde yaşadı

Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da yine Müslüman ülkeler ile Japon toplumundan misafirlere kapısını açtı.





Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, cami ve yerleşkesinde, ramazan ayında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini anlattı.





Çınar, caminin "sembolü" kabul edilen iftarların, yerleşkedeki Diyanet Türk Kültür Merkezi'ndeki salonda, "Bir İftar da Senden Olsun" temasıyla düzenlendiğini söyledi.





Yerli ve yabancı sponsorlarının destekleriyle yapılan iftarlara yönelik Çınar, her millet, renk ve kültürden Müslüman'ı ramazan ruhuyla bir araya getirdiklerini belirtti.





Çınar, Japon hükümetinin, Kovid-19'a karşı yürürlükteki maske kullanımı çağrısını hafiflettiğini anımsatarak, geçen yıla kıyasla katılımcı yoğunluğunun ekstra arttığını dile getirdi.





Yabancılara, iftar öncesinde orucun manası anlatılıyor





Japon katılımcılara, iftar öncesinde orucun manasının anlatıldığını belirten Çınar, en yoğun günlerin cuma, cumartesi ve pazar olduğunu kaydetti.

Çınar, "Tokyo Camisi'ndeki iftarlarımızda, 5-6 bini Japon olmak üzere yaklaşık 15-16 bin misafir ağırladık." dedi.





Ramazan ayının son cumartesinde 200'ü aşkın Japon'un misafir edildiği bilgisini paylaşan Çınar, faaliyetlerin Kur'an-ı Kerim hatmiyle teravih ve çevrim içi mukabele ile zenginleştirildiğini anlattı.





Depremzedelere destek





Çınar, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'deki afetzedelere yardım topladıklarını söyledi.





Yardımların toplanmasında, caminin merkez bir nokta olarak görüldüğüne dikkati çeken Çınar, ramazanın da duygu yoğunluğuyla Japon toplumundan yardımların geldiğini belirtti.





Hem deprem yardımları hem iftarlar vesilesiyle toplumun farklı kesimlerinin camiyi ziyaret ederek bağış yaptığını dile getiren Çınar, farklı ülkelerden Tokyo'yu ziyaret eden turistlerin de depremzedeler için yardımda bulunduğunu kaydetti.





Çınar, Budizm, Hristiyanlık, Şintoizm gibi inanç temsilcilerinin de camiyi ziyaret ettiğini ve Türkiye'deki depremzedelere yardımda bulunduklarını vurguladı.





İlk ramazan tecrübesi





Tokyo Camisi'nde bu yıl Müslüman olan ve "İslam" adını alan Japon mimar, ilk tecrübe ettiği ramazan ayının verdiği duygu yoğunluğunu had safhada yaşadığını söyledi.

Başında takkesi ve elinde Kur'an-ı Kerim'in Japonca mealiyle imamın arkasında saf tutan İslam, ilk haftasında başaramasa da kademeli şekilde oruç tutmaya alıştığını belirtti.





Cami yerleşkesinde yarı zamanlı çalışan İsamu da ramazanda Müslümanların ibadet fırsatlarını artırdığını, misafir Japonların da hem İslam hem de Türk kültürleriyle tanıştığını ifade etti.





Tsuşima Ayasofya Camisi





Almanya'daki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının desteğiyle Tokyo'nun 350 kilometre güneybatısında Nagoya kentinde inşa edilen Tsuşima Ayasofya Camisi'nde de ramazan coşkusu yaşandı.





Tsuşima Ayasofya Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İmam Hatibi Sedat Şener, cami yerleşkesinde düzenlenen iftar programlarında, her gün en az 100 kişinin misafir edildiğini söyledi.





Şener, "Japon komşularımız dahil Müslüman olmamasına rağmen gelenler oldu, bereketli bir ramazan eda ettik." dedi.



