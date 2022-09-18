Japonya için korkutan uyarı: 4 milyon kişi tahliye edilecek

Umman'da yer çekiminin olmadığı iddia edilen yol şaşırtıyor: Araçlar yokuş yukarı kayıyor

Umman'ın güneyindeki Marbat kentinde yer çekiminin olmadığı iddia edilen yol sürücülerde şaşkınlığa yol açıyor.



Dağlık bölgedeki yolda kontağı kapatılan araçlar yokuş yukarı çıkıyor. Araçlarının kontağını kapatarak içinde oturan sürücüler, bu yolda farklı bir deneyim yaşıyor.



Araçlar ortalama saatte 35 kilometre hızla yokuşu çıkabiliyor. Aracın büyüklüğü ve ağırlığına göre de hızının arttığı belirtiliyor. Yerli ve yabancı turistler bu deneyimi yaşamak için bölgeye gelerek bizzat tecrübe ediyor.



Ayrıca bu 200 metrelik mesafede bardaktan su döküldüğünde su yukarı doğru akıyor. Bu normalde görülmeyen deneyim izleyenlerin ilgisini çekiyor.





