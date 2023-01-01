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Dünya

Japonya'da Onagawa Nükleer Santralini alarma geçiren deprem

Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 04.33'te ve 60 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmazken Onagawa Nükleer Santralinde anormallik tespit edilmediği açıklandı.

00:42 . 19/09/2023 Salı
AA
Deprem (Arşiv)

Deprem (Arşiv)

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyagi eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 04.33'te ve 60 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının yakındaki İwate, Fukuşima başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletleri genelinde hissedildiği kaydedildi.

Tohoku Electric Power firmasınca Miyagi'de işletilen Onagawa Nükleer Santralinde anormallik tespit edilmediği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın yerel belediyeye dayandırdığı bilgiye göre Tohoku, Yamagata ve Akita hızlı tren hatlarının faaliyetinde aksaklık yaşanmadı.



#DEPREM
#Japonya
#Miyagi
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