Japonya'da Onagawa Nükleer Santralini alarma geçiren deprem

Japonya hükümeti, şiddetli depremin vurduğu Kuzey Afrika ülkesi Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı gönderecek. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, barınma ve gıdanın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Japon kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılacağını söyledi. Japonya'nın Fas halkının yanında olacağını kaydeden Kamikwa, insani ihtiyaçları göz önünde tutarak gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.