|
Dünya

Japonya'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 126'ya yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen ve çevre eyaletlerde de güçlü bir şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 6'ncı gününde can kaybı giderek artıyor. Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. Kayıp 210 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen bölgelere gönderilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personellerinin sayısı 5 bin 400'e çıkarıldı.

16:55 - 6/01/2024 Cumartesi
Diğer
Japonya'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor
Japonya'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor
Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde
1 Ocak'ta meydana gelen ve çevre eyaletlerde de güçlü bir şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 6'ncı gününde can kaybı giderek artıyor.
Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.
Kayıp 210 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen bölgelere gönderilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personellerinin sayısı 5 bin 400'e çıkarıldı.
Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 31 bin kişinin kurulan 357 tahliye merkezinde kaldığı öğrenildi. Ishikawa eyaletinde bulunan 66 binden fazla hanede de su kesintilerinin sürdüğü aktarıldı.

Geçici konutlar yapılacak

Ishikawa eyalet yönetimi depremzedeler için geçici konutlar inşa edileceğini duyururken, inşaat çalışmalarının gelecek hafta başlayacağı kaydedildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ilgili devlet kurumlarına kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürme talimatı verdi.

7.6'lık depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) 1 Ocak'ta merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı.
Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği bildirilmişti. Deprem sonrasında birçok bölgede ciddi maddi hasar meydana gelmişti.


#deprem
#japonya
#Ishikawa
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery Tiggo 8 Pro 479 litrelik geniş bagaj hacmi ile iç mekanda konforu sağlıyor