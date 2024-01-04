Japonya'daki depremlerde can kaybı artıyor: 78 ölü 50 kayıp var

Japonya'da meydana gelen ve 48 kişinin hayatını kaybettiği 7.6 büyüklüğündeki deprem anında bir köprünün şiddetli sallanmaya rağmen yıkılmadığı görüldü. Kaydedilen görüntülerde yıkımı önleyen ve sarsıntı gücünü hafifleten sismik izolatörlerin olduğu görüntülendi.