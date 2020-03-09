Dünya Japonyadan koronavirüs nedeniyle Çine ve Güney Kore vatandaşlarına seyahat kısıtlaması
ASYA

Japonya'dan koronavirüs nedeniyle Çin'e ve Güney Kore vatandaşlarına seyahat kısıtlaması

Japonya, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları öncesinde koronavirüs salgının ülkede yayılmasını önlemek üzere tedbirleri artırıyor. Ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak Çin'den ve Güney Kore'den gelecek yolculara ay sonuna kadar seyahat kısıtlaması getirdi.

Haber Merkezi AA
Ülkede 1198 vaka görüldü, 7'si gemide, 7'si Japonya'da olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede 1198 vaka görüldü, 7'si gemide, 7'si Japonya'da olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak Çin'den ve Güney Kore'den gelecek yolculara ay sonuna kadar seyahat kısıtlaması getirdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ve Güney Kore vatandaşlarına bu ay için verilen yaklaşık 3 milyon vizenin iptal edildiğini duyurdu.

  • Vize iptalinin halihazırda Japonya'da bulunanları içermediği belirtilirken, ülkeye aktarmalı uçuşlarla başka ülkelerden gelen Çin ve Güney Kore vatandaşlarından bazı gönüllü karantina tedbirlerine uymalarının isteneceği ifade edildi.

Söz konusu kişilerin ülkeye vardıktan sonra ister hükümet tarafından belirlenen merkezlerde, ister kendi özel konutlarında 14 gün boyunca karantinada kalmalarının ve seyahatleri süresince toplu taşıma kullanmamalarının isteneceği kaydedildi.

Turizme darbe

Japonya'ya gelen yıllık yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yarısını Çin ve Güney Kore'den gelenler oluşturduğundan tedbirlerin turizme darbe vuracağı tahmin ediliyor.

Japonya, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları öncesinde koronavirüs salgının ülkede yayılmasını önlemek üzere tedbirleri artırıyor.

Ülkede şimdiye dek 696'sı 12 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinde olmak üzere 1198 vaka görüldü, 7'si gemide, 7'si Japonya'da olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgını

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini aştı.

Kovid-19 bulaşan kişilerden 3 bin 831 kişi hayatını kaybederken, 62 bin 302 kişi taburcu edildi.

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