Japonya'dan Kuzey Kore'ye balistik füze notası

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Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, açıklamasında, Kuzey Kore'nin bu sabah fırlattığı balistik füzelerin her birinin havada azami 600 kilometre yol aldığını ve 50 kilometre irtifaya ulaşabildiğini açıkladı.
Füzelerin, Kore yarımadasının doğusunda, Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü kaydeden Hamada, "(Füzeler) Düzensiz bir yörüngede uçmuş olabilir. Analizler sürüyor." dedi.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da açıklamasında, füze denemelerinin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini ve bölgedeki halkların güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, Kuzey Kore'nin, balistik füze teknolojisi vasıtasıyla bu yıl 13. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini aktardı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise açıklamasında, füzelerin, başkent Pyongyang'ın Sunan bölgesinden yerel saatle 03.30 ve 03.46'da fırlatıldığını teyit etti.
Güney Kore Savunma Bakanlığı dün, ABD'nin 170 metre uzunluğunda ve yaklaşık 19 bin ton ağırlığındaki USS Kentucky nükleer denizaltısının Busan Limanı'na vardığını açıklamıştı.