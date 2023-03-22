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Dünya

Japonya'dan Ukrayna'ya: 30 milyon dolarlık ekipman desteği

Kyodo ajansına göre, Japonya Başbakanı Kişida, Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde ülkeye yönelik yeni desteğini bildirdi. Başbakan Kişida, NATO fonu aracılığıyla Ukrayna'ya 30 milyon dolarlık ölümcül olmayan ekipman sağlayacağını vaat etti.

09:31 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Japonya

Japonya

Görüşmeye ilişkin ortak basın açıklamasına göre iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında işlenen "savaş suçlarının" cezasız bırakılmaması konusunda anlaştı.

Japon Başbakan görüşmede, Zelenskiy'i, mayıs ayında Hiroşima kentinde ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesine çevrim içi katılmaya da davet etti.


Kiev ziyareti sonrası Kişida, Buça kentine de uğradı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Kiev ziyareti sonrası Japon Başbakan'ın Polonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.


#Japonya
#Ukrayna
#Kişida Fumio
#Volodimir Zelenskiy
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