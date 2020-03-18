Dünya Japonyanın ürettiği grip ilacı koronavirüs tedavisinde kullanılacak Hastalar 4 gün içinde iyileşiyor
ASYA

Japonya'nın ürettiği grip ilacı koronavirüs tedavisinde kullanılacak: Hastalar 4 gün içinde iyileşiyor

Koronavirüs salgınının tedavisiyle ilgili Çin’den umut verici bir haber geldi. Çinli araştırmacılar Japonya tarafından geliştirilen grip ilacı Avigan'ın koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu klinik çalışmalarla kanıtladıklarını açıkladı. Semptomları gerilettiği tespit edilen ilaç, virüsün tedavisinde kullanılacak.

Haber Merkezi Diğer
Grip ilacı Avigan.
Grip ilacı Avigan.

Çin, Japonya’nın grip tedavisinde kullandığı Avigan’ın koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu açıkladı.

Çinli araştırmacılar, ülkenin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü koronavirüsün tedavisine umut olabilecek bir çalışmaya imza attı.

Fırsatçılara inat bedava dezenfektan dağıttılar
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Fırsatçılara inat bedava dezenfektan dağıttılar
Genç ASKON Gaziantep şube üyeleri, korona virüsü fırsatçılarına inat vatandaşlara bedava dezenfektan jel dağıttılar. Korona virüsüne karşı dünya ve Türkiye'nin mücadelesi sürerken, durumu fırsata çevirip bazı ürünleri stoklayanlara bir tepkide ASKON Gaziantep Şubesinden geldi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Ercan Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri 15 Temmuz Demokrasi meydanında vatandaşlara bedava dezenfektan jel dağıttı.

Etkinliği klinik çalışmalarda kanıtlandı

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin, Japonya tarafından geliştirilen Avigan adlı grip ilacının koronavirüs semptomlarını iyileştirdiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Pekin'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Zhang, ilacın etkinliğinin ülkedeki iki farklı sağlık kuruluşu tarafından yapılan klinik çalışmalarda kanıtlandığını açıkladı.

60 yıl sonra ilk kez bu kadar temiz
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Turist akışının durduğu ve karantinanın sürdüğü şehirde sularda artan balıklar dikkat çekti.
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Koronavirüsle mücadele eden İtalya'nın turistik kenti Venedik azalan turist sayısı ile son 60 yıldaki en temiz günlerini yaşıyor.

İlacı kullanan hastalar 4 gün içinde iyileşti

İlacın Wuhan ve Shenzen şehirlerinde sırasıyla 240 ve 80 kişilik hasta grupları üzerinde denendiğini aktaran Zhang, koronavirüs hastalarından Avigan ilacı verilenlerin ortalama dört gün içinde negatif sonuç verdiğini ifade etti. İlacı kullanmayan hastalarda ise sürecin 11 günü bulduğunu kaydeden Zhang, Avigan'ın zatürre başta olmak üzere koronavirüs semptomlarını gerilettiğinin ve belirgin bir yan etkisinin olmadığının da altını çizdi.

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Hastaların yüzde 91'inin akciğer sağlığında iyileşme oldu

Ayrıca, ilacı kullanan hastaların sağlık koşullarındaki iyileşmenin tıbbi testlerle sabit olduğunu vurgulayan Zhang, ilaç tedavisi uygulanan hastaların yüzde 91'inin akciğer sağlığında iyileşme kaydedildiğini müjdeledi. İlaç kullanmayan hastalarda ise oranın yüzde 62'ye düştüğü belirtildi.

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Grip ilacı olarak kullanılıyor

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada, etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Avigan adlı ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini söylemişti.

Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan tabletin, daha önce Ebola virüsüne karşı da etki gösterdiği gündeme gelmişti. İlaç, Japonya'da grip tedavisinde kullanılıyor.

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