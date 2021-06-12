Jeff Bezos ile uzaya çıkmanın bedeli 28 milyon dolar

Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek uzay seyahatindeki boş bir koltuğu çevrim içi açık artırmayla satışa sundu.

28 milyon dolara alıcı buldu

Şirket, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bezos ve kardeşinin yer alacağı uzay yolculuğunda bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.

Adı açıklanmadı

Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı.

11 dakika sürecek 6 yolcu yer alacak

Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.

Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket, ilk kez uzaya insan taşıyacak.

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