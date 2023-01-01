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Dünya
John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek: Erdoğan’a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Batı’nın Türkiye’deki muhalefete yardım etmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın durdurulabileceğini belirterek, “Erdoğan’a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek” açıklamasında bulundu.
15:03 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

John Bolton, The Wall Street Journal’a yazdığı makalede, “Batı'nın, Türkiye’deki muhalefetin yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı şansı elde etmesini sağlamaya yardım etmek için cesur bir adım atması halinde Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusu” diye yazdı.

Muhalefetin etkili bir kampanya yürütmesi ve birlik içinde kalması halinde Erdoğan'ın seçimde yenileceğini öne süren John Bolton, “Erdoğan’a karşı koyulmazsa, işler daha da kötüye gidecek” ifadelerini kullandı.



#John Bolton
#The Wall Street Journal
#Türkiye
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
36 dakika önce
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John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek: Erdoğan’a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek
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