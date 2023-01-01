John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek: Erdoğan’a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, altılı masada dillendirilen 'tüm liderlere ortak yetki' tartışmalarıyla ilgili konuştu. Şentop, anayasada ve ona bağlı olarak mevzuatta bir devlet yapısının oluşturulduğunu belirten Şentop, "Bu olursa anayasa ve mevzuat dışında ayrı bir paralel devlet yapılanması çalıştırılıyor demektir." ifadelerini kullandı.