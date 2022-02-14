Dünya Johnson ve Biden telefonda Ukraynayı görüştü
AVRUPA

Johnson ve Biden telefonda Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna meselesine ilişkin yaptıkları telefon görüşmesinde, diplomasi penceresinin açık kaldığı konusunda anlaştı.

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Haber Merkezi AA
Johnson ve Biden telefonda Ukraynayı görüştü
Biden - Johnson

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Johnson ve Biden'ın görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, diğer dünya liderleriyle yaptıkları son görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, "(Liderler) Diplomasi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden geri adım atması için çok önemli bir pencerenin kaldığı konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

"Ukrayna’nın işgali, Rusya için uzun süreli krizle sonuçlanır"

İki liderin, Ukrayna'ya yönelik daha fazla işgalinin, Rusya için uzun süreli bir krizle sonuçlanacağını ve hem Rusya hem de dünya için geniş kapsamlı hasara yol açacağını vurguladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "(Liderler) Batılı müttefiklerin, Rus saldırganlığının artması durumunda önemli bir yaptırım paketinin uygulanması dahil Rus tehditleri karşısında birlik halinde kalmaları gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltma ihtiyacını da yinelediler ki bu, Rusya'nın stratejik çıkarlarını kalbinden vuracaktır."

Açıklamada, Johnson ve Biden'ın, durum geliştikçe yakın temas halinde kalmaya karar verdikleri ifade edildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de iki liderin görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü aktardı.
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