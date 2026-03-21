Jüriden Elon Musk kararı: Twitter yatırımcılarını dolandırdı

Öte yandan jüri, Musk'ın Twitter yatırımcılarını dolandırmak amacıyla genel bir "suç şeması" yürüttüğü yönündeki iddiaları ise yerinde bulmadı.

Elon Musk, 14 Nisan 2022'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Ancak Musk, 13 Mayıs 2022'de Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detayları beklendiği" gerekçesiyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.